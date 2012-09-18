Проезд на общественном транспорте 22 сентября снизят до 13 руб.

В День без автомобиля власти утвердили новый тариф на билеты в автобус и троллейбус. Их стоимость будет всего 13 рублей. Но купить их можно только в кассах Мосгортранса

Москва 22 сентября в 5-й раз отметит Всемирный День без автомобиля. В этот день будет установлена льготная стоимость проезда на наземном общественном транспорте – 13 рублей при условии приобретения билета в пунктах реализации. В рамках акции планируется продать около 140 тысяч проездных билетов.

Главным событием Дня без автомобиля станет запуск регулярного движения трамваев по восстановленному маршруту от улицы Лесной до Московского института инженеров транспорта (МИИТ). Маршрут трамвая № 9 продлится от станции метро Белорусская до площади Борьбы.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напоминает, что движение трамвая по вокзальной линии с прохождением по Лесной улице и улице Палихе открылось в 1904 году. В 2008 году оно было закрыто, решение возобновить движение было принято в 2012 году.

Кроме того, 22 сентября состоится экологический велокарнавал. Он стартует с территории природно-исторического парка "Москворецкий". Возглавит колонну на сегвее (Segway) глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Колонна финиширует через 13,5 км в Крылатском.

История вопроса Впервые Всемирный День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Спонтанные отказы то в одной, то в другой стране Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет, до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 2000 году Еврокомиссия призвала весь Евросоюз ежегодно проводить подобную акцию, но уже в течение недели с 16 по 22 сентября. Москва присоединилась к акции в 2008 году. Пока в столице акция массово проводится один день – 22 сентября.

Впервые Всемирный День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Спонтанные отказы то в одной, то в другой стране Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет, до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 2000 году Еврокомиссия призвала весь Евросоюз ежегодно проводить подобную акцию, но уже в течение недели с 16 по 22 сентября. Москва присоединилась к акции в 2008 году. Пока в столице акция массово проводится один день – 22 сентября.