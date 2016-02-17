Сегодня в СМИ: продажа iPhone 6 и поддержанные автомобили

Фото: m24.ru

Подержанные машины обогнали новые

Объем рынка автомобилей с пробегом снизился за 2015 год на 11 процентов до 1,8 триллиона рублей, тогда как рынок новых – на 33 процента до 1,5 триллиона рублей, пишут "Ведомости". Потребители, которые не могут позволить себе купить новую машину, разворачиваются в сторону вторичного рынка, объем которого в рублевом эквиваленте достиг рекордных значений.

Почти 70% жителей Подмосковья пользуются смартфонами по дороге в столицу

Около 68 процентов жителей Подмосковья, приезжающих на электричках в Москву, пользуются в дороге смартфонами, сообщают "Ведомости". Было опрошено пять тысяч человек, живущих в Московской области, но ежедневно приезжающих на работу в Москву. Планшетами пользуются только 8 процентов пассажиров. Доля пользователей смартфонов в электричках оказалась выше проникновения смартфонов, составляющего в области 60 процентов, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это объясняется тем, что смартфон чаще нужен людям именно в поездке.

Российских продавцов iPhone 6 заподозрили в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба заподозрила крупных цифровых ретейлеров в ценовом сговоре при продаже iPhone 6S, передает РБК. Ведомство проверяет "Евросеть", "Связной", re: Store, российскую Apple Store и другие сети.

Верховный суд разъяснил, как делить кредиты после развода

Очень показательное решение вынес Верховный суд по делу о дележе при разводе совместно нажитого имущества, пишет "Российская газета". Деталей и нюансов при этой неприятной процедуре такое множество, что каждый раз подобные дела требуют от судей самого серьезного внимания. Вот и на этот раз главной проблемой оказались взятые до развода одним из супругов кредиты.

В Великобритании продолжат печатать законы на пергаменте

Хотя мы живем в ХХI веке, британские законодатели решили: использование пергамента для печати законодательных актов – это тысячелетняя традиция, которую необходимо сохранить, передает "Российская газета". В российском парламенте, хоть он еще и молод, также выступают за сохранение традиций. Так, например, нельзя уходить от сложившегося обычая печатать принятые законы на бумаге – отказываться от этого носителя и "уходить" в интернет необоснованно, говорят парламентарии.

Рост экспорта бензина может спровоцировать подъем цен внутри страны

С начала года поставки бензина на экспорт выросли почти на 40 процентов, сообщает "Российская газета". Одновременно с этим снижается производство топлива на российских НПЗ и падают поставки на внутренний рынок. О том, что топлива за рубеж стали продавать больше, стало известно в ходе заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы. Цифры статистики, предоставленные Центральным диспетчерским управлением (ЦДУ ТЭК), говорят сами за себя: с начала 2016 года по отношению к такому же периоду прошлого года НПЗ произвели топлива меньше на три процента, всего четыре миллиона тонн. И одновременно с этим снизилась отгрузка бензинов на внутренний рынок – сразу на 8,4 процента, 3,46 миллиона тонн.

Летом число иностранных туристов в Россию может вырасти на треть

Системы бронирования авиабилетов фиксируют 30-процентный рост спроса со стороны иностранных туристов на поездки в Россию на предстоящее лето, передает "Коммерсант". При этом теперь путешественников привлекают не только традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург, но и сибирские города – прежде всего, расположенный неподалеку от Байкала Иркутск. Выгоды от девальвации рубля, сделавшей путешествия в России существенно дешевле, чем раньше, уже извлекают иностранные туристы, отправляющиеся в другие страны транзитом.

Граждане догадываются не занимать

Настроения российских потребителей меняются к худшему, свидетельствуют данные ежемесячного онлайн-опроса "Комкон.Антикризис" исследовательской компании Synovate Comcon, пишет "Коммерсант". В январе 2016 года жители городов-миллионников в возрасте 18-45 лет вели себя осторожнее обычного – доля тех, кто взял новый кредит (9%), опустилась ниже числа тех, кто досрочно погасил его (11%), а доля отложивших планируемые займы или отказавшихся от них достигла максимума с начала измерений в 2009 году (20%). Мнения о том, "как изменится экономическая ситуация в России через год", также демонстрируют, что население утрачивает былой оптимизм. Доля ожидающих, что "будет хуже", сохраняется на уровне декабря 2015 года (33%) – год назад таких пессимистов было только 24 процентов. Число тех, кто ждет улучшений, снизилось в январе до 28 процентов (год назад оптимистичны были 40% респондентов).