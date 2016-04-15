За автопомощь ветеранам пользователи каршеринга получат полчаса бесплатной езды

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Полчаса бесплатной поездки подарит оператор каршеринга "Делимобиль" тем, кто подвезет ветерана на арендной машине 9 мая. Об этом mos.ru сообщил гендиректор компании Станислав Грошов.

"Суть акции в том, чтобы сделать доброе дело и подвезти ветерана туда, куда он попросит", – отметил Грошов. Чтобы получить бонусные полчаса, нужно выложить фотографию ветерана в машине каршеринга или рядом с ней в соцсети с хештегом #ДелиПобеда и #Делимобиль, а также прислать их на почту info@delimobil.ru.

Кроме того, компания дарит москвичам возможность в течение месяца (с 1 по 31 мая) ездить по территории всего Подмосковья.

"Наш сервис позволял воспользоваться каршерингом в пределах Московского малого кольца, это трасса А107, но многие зоны отдыха и дачные участки москвичей расположены дальше этого периметра", – отметил Грошов.

Ранее m24.ru сообщало, что еще две компании присоединились к системе московского каршеринга. Таким образом, теперь парковочными льготами от столичного правительства могут пользоваться четыре оператора: "Делимобиль", Anytimecar, CAR5 и Youdrive. Парк сервиса составляет 600 автомобилей. До конца года количество машин планируется увеличить до полутора тысяч.

"Москва в цифрах": Машина на час

Автомобили, используемые для каршеринга, можно оставлять на городских платных парковках по льготному тарифу. За 3 года возможности парковаться во всех парковочных зонах Москвы с одного автомобиля компании-оператору необходимо будет уплатить лишь 60 тысяч рублей.

Помимо этого, с февраля можно получить 50-процентную скидку на утреннюю поездку в центр города. Половина стоимости услуги вернется клиенту в качестве бонусов, которыми можно будет расплатиться за пользование каршерингом в будущем.

А с 1 марта пользователи городского каршеринга "Делимобиль" могут оставить автомобиль в аэропорту Шереметьево. Поставить машину можно на парковку компании возле терминала F.

Также этот оператор планирует ввести возможность оплаты своих услуг с баланса мобильного телефона клиента. Кроме того, на прокатных машинах могут появиться возможность навигаторы и точки доступа Wi-Fi. А саму машину можно будет найти с помощью геолокатора.