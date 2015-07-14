Россияне пока не готовы пересесть с легковушек на внедорожники

Фото: m24.ru/Станислав Яковлев

Российские автомобилисты пока не готовы пересесть с легковых автомобилей на внедорожники, сообщают "Дни.ру".

За первую половину 2015 года было продано 288,5 тысячи машин B-класса (малогабаритные авто), или 39,2%. В лидерах Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Продажи кроссоверов и внедорожников заняли 35,9%, или 264,1 тысячи автомобилей. Самыми популярными были Renault Duster, Lada 4x4 и Toyota RAV4.

Всего по итогам полугодия было реализовано 782 тысячи машин, что на 36,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.