Toyota подняла цены на новые машины в России

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Японский автопроизводитель Toyota поднял цены в России на автомобили, произведенные в январе 2015 года, на 20%, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам представителя компании, повышение касается всего модельного ряда, за исключением внедорожника Toyota Land Cruiser 200 в стартовой комплектации. При это он подчеркнул, что речь идет об увеличении стоимости машин, произведенных исключительно в январе 2015 года.

Дальнейшие планы концерна по ценообразованию неизвестны.

Ранее сообщалось, что с 15 января 2015 года на 9 процентов увеличатся цены на автомобили LADA. Подорожание связано с ростом курса валют.

Посмотреть обновленные цены можно на сайте "АвтоВаза". Самым незначительным будет повышение цен на автомобили LADA Granta - компания заинтересована в сохранении популярности данной модели. Президент "АвтоВаза" Бу Андерссон заявил, что автомобили LADA сохраняют конкурентоспособность по сравнению с импортными машинами. Уровень локализации LADA в среднем составляет 81 процент.

В последний раз цены на весь модельный ряд LADA выросли в марте 2014 года. Тогда машины подорожали на 2,8 процента.