Количество пунктов техосмотра в столице увеличилось в три раза

В столице увеличилось количество пунктов техосомотра. Сейчас в городе работает 245 точек ТО. До конца года ими воспользуются еще более миллиона автомобилистов

В столице в три раза увеличилось количество пунктов технического осмотра транспортных средств, сообщил на оперативном совещании в Правительстве Москвы заммэра Москвы Максим Ликсутов. Сейчас в городе 245 точек, где можно пройти техосмотр.

В Новой Москве развернули временные передвижные пункты техосмотра. Ликсутов сообщил, что по прогнозам до конца текущего года техосмотр пройдут 1,15 млн транспортных средств. В том числе 45 тысяч автомобилей будут проинспектированы на льготных условиях, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Правила проведения техосмотров претерпели существенные изменения. С июля текущего года водителям перестали выдавать технический талон. Теперь состояние автомобиля оценивается при помощи специальной диагностической карты, на основании которой оформляется полис ОСАГО. Правила прохождения техосмотра были пересмотрены в пользу смягчения и теперь владельцам автомобилей, выпущенных менее трех лет назад, проходить техосмотр не требуется.

Отметим, что вопрос смягчения условий прохождения техосмотра особенно остро встал перед обществом в начале 2011 года. Тогда было заявлено, что количество пунктов техосмотра не соответствует количеству автомобилей и многим автовладельцам приходится чуть ли не ночевать в очередях. Поэтому в течение 2011 года в России действовал мораторий на прохождение техосмотра.

По статистике количество прохождений техосмотра по сравнению с аналогичным периодом снизилось на 67%. По словам Ликсутова, жалоб от автовладельцев на прохождение техосмотра в последнее время не поступало.