Минфин предложил выдавать трехлетние полисы ОСАГО

Полисы ОСАГО могут стать трехлетними

Минфин выступил за выдачу трехлетних полисов ОСАГО. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По мнению экспертов, владельцам новых автомобилей нет необходимости подписывать договор страхования каждый год, так как не они проходят техосмотр первые три года. Кроме того, ведомство выступает за отмену коэффициента по лошадиным силам, который сейчас учитывается при расчете стоимости ОСАГО.

А лимит возмещения ущерба при оформлении аварии по европротоколу авторы законопроекта предложили поднять до ста тысяч рублей. Также в Минфине считают, что автовладельцам необходимо дать право требовать от страховщика компенсации за некачественный ремонт машины после аварии.

Недавно Российский союз автостраховщиков ввел новые бланки полисов ОСАГО – пока их напечатали около трех миллионов. На бланке полиса в верхнем правом углу появился QR-код, причем планируется, что он будет динамическим: при отгрузке с Госзнака QR-код будет содержать информацию о том, какой компании бланк отгружен, а потом его будут дополнять данными об автовладельце и его автомобиле.

Фон бланка стал сложнее: там изображены графические фигуры и появилась цветовая "растяжка" между желтым, розовым и сиреневым цветами. Еще там изменили шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков. В полис будет встроена новая металлизированная нить, причем мошенникам для изготовления подделки потребуется не менее двух лет.