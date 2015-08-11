В московском каршеринге можно будет арендовать электромобиль

Фото: ТАСC/Валерий Шарифулин

В рамках системы каршеринга в столице можно будет арендовать электромобиль. Об сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Предусмотрена возможность использования электромобилей. Чтобы включиться в нашу программу, надо иметь машину не старше одного года, класс двигателя не ниже Евро-4, и экологические требования для нас очень важны. Если машина электрическая, особенно с развитием системы электрозарядок в Москве, думаю, что это тоже недалекое будущее", – передает слова Ликсутова корреспондент m24.ru.

Также заммэра добавил, что услуги каршеринга в Москве будут на 50 процентов дешевле, чем такси.

Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой и возможностью вернуть машину в любом из пунктов обслуживания. Подобная форма проката объединяет преимущества общественного и личного транспорта, так как машины предоставляются по необходимости за невысокую арендную плату. Каршеринг не будет привязан к станциям метро, водитель сможет взять автомобиль в личное пользование в любое время суток, в любой точке города.

Ранее сообщалось, что автомобили, работающие по системе каршеринга, можно будет поставить в зоне платной парковки со скидкой. По словам замруководителя департамента транспорта Алины Бисембаевой, наиболее успешной является модель, когда нет специальных стоянок для каршеринга, а машины могут стоять на любых официальных платных стоянках.

"В деталях": Как развиваются электромобили в столице

Власти Москвы одобрили создание системы каршеринга в столице. Ожидается, что до конца года в системе будут работать до 500 автомобилей. Предполагается, что эта услуга принесет в экономику столицы около 600 миллионов рублей в 2015 году.

Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы предоставлять компаниям-организаторам услуг парковку по льготной стоимости. Размер платы для компаний составит 60 тысяч рублей за 3 года размещения автомобиля независимо от территориальной зоны платной парковки.

Напомним, в этом году на паркингах в Москве установят 150 зарядных колонок для электромобилей, в том числе и на перехватывающих парковках.

В течение 2015–2016 годов в Москве планируют открыть 250 заправок для электрокаров и другого транспорта с электрическим двигателем.

В феврале прошлого года Максим Ликсутов сообщил, что правительство Москвы предоставит под зарядные станции земельные участки, в том числе в зоне платной парковки. Планируется, что электрозаправки за свой счет будет устанавливать "Мосэнерго".

Кроме того, водителям электромобилей не нужно платить за стоянку в зоне платной парковки.