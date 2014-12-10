Количество документов, оформляемых при ДТП, сократится - Корнеев

"Интервью": Андрей Корнеев - об увеличении лимита выплат по ОСАГО

Использование системы автоматической фиксации ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС" сократит количество документов, которые оформляются после аварии, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Корнеев.

При этом он отметил, что на сегодняшний день система не функционирует в тех объемах, в которых призвана работать. Корнеев пояснил, что "ЭРА-ГЛОНАСС" автоматически оповещает экстренные службы о ДТП, указывает место и время аварии.

"Информация направляется в базу, откуда потом страховая компания может всю ее и почерпнуть. Учитывая протоколы шифрования этой информации, то, что она не может быть подвергнута корректировке, это делало бы оформление любых иных документов может быть даже излишним. Поэтому это большое удобство для автолюбителей", - рассказал замглавы департамента.

Напомним, с 1 октября вступил в силу очередной пакет изменений в закон об ОСАГО. Документ, в частности, увеличивает до 400 тысяч рублей лимит выплат при оформлении мелких ДТП без участия гаишников по Европротоколу в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Но для того, чтобы получить право на повышенную выплату, водитель должен предоставить страховщикам в течение пяти дней после аварии данные фото- и видеосъемки машины и повреждений, а также данные спутниковой навигации.

В 2016 году автомобилистам, если они хотят получать повышенные компенсации по Европротоколу, нужно будет устанавливать в машинах систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Это навигационная система спутникового мониторинга транспорта, которая автоматически оповещает экстренные службы о ДТП, указывает место и время аварии.

Однако в настоящее время требования к "ЭРА-ГЛОНАСС" не разработаны, депутаты Госдумы и страховщики опасаются мошенничества при видеофиксации аварий.