Toyota Corolla: задавит массой

"Москва рулит": Toyota Corolla

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова составила рейтинг самых популярных авто на планете и выяснила, что больше всего автомобилистам со всего мира полюбилась японка Toyota Corolla.

Когда я сидела за рулем Toyota Corolla 11-го поколения, самой массовой на сегодняшний день модели авто, я задумалась: а кто еще из автопроизводителей "шел на рекорд"? Почему-то вспомнился лишь Volkswagen со своими "Жуком" и "Гольфом". Решила копнуть поглубже – и получился настоящий хит-парад самых массовых автомобилей. Пойдем от конца к началу – так интереснее.

10-е место – Chevrolet Impala

13,5 млн автомобилей

Во второй половине прошлого века именно эта модель автомобиля стала самой продаваемой на территории США. Классический американский большой автомобиль отличался от своих конкурентов лишь ценой – и этого фактора хватило, чтобы заполонить всю Америку своими немалыми формами.

9-е место – Lada

13,8 млн автомобилей

Toyota Corolla. Фото: Анастасия Трегубова

Да, удивляться нечему. Именно модели Lada, известные в разных странах под разными именами, заняли 9-ю строчку нашего хит-парада. Lada Riva, Lada Nova, Lada Signet... Суть у них все равно одна - перелицованный Fiat-124 с социалистическими корнями, который в свое время покорил все соцстраны.

8 место – Nissan Sunny / Sentra / Pulsar

15,9 млн автомобилей

Выпускалась эта машина с 1966 года и пережила 10 обновлений. Изначально Санни относился к классу маленьких машин, однако по мере взросления и продвижения на европейский рынок салон Nissan Sunny несколько вырос. Впрочем, перерасти класс компактов ему так и не удалось.

7-е место - Volkswagen Passat

17 млн автомобилей

Этот классический семейный автомобиль появился в 1973 году как альтернатива терявшему популярность Volkswagen Beetle. Поколение, выросшее в "Жуках", начало остепеняться, обзаводиться семьями и забывать идеалы молодежных революций 1968 года. Для этого поколения практичные немцы придумали семейный Passat, который выпускается до сих пор.

6-е место - Ford Model T

16,5 млн автомобилей

"Жестянка Лиззи" на шестом месте. Именно эта машина заложила основу массового автомобильного производства – спасибо конвейеру. Немного истории: Генри Форд в 1908 году заложил один из принципов массового автомобилестроения - унификация и простота в угоду низкой цене. История выпуска жестянки Лиззи закончилась в 1927-м году.

Toyota Corolla. Фото: Анастасия Трегубова

5-е место - Honda Civic

18,5 млн автомобилей

Выпускается с 1972 года. Сейчас по дорогам мира колесит девятое поколение этого автомобиля - и колесит удачно. Кстати, именно Civic принадлежит титул первого японского автомобиля, который составил серьезную конкуренцию европейским машинам.

4-е место - Volkswagen Beetle ("Жук")

21,5 млн автомобилей

Несмотря на четвертое место, Volkswagen Beetle - это безусловный рекордсмен. Во-первых, эта машина стала первой моделью, преодолевшей рубеж в 20 миллионов проданных экземпляров. Во-вторых, примечательно то, что в течение 60 лет дизайн корпуса "Жука" почти не менялся. Кстати, последний "Жук" сошел с конвейера в Мексике в 2003 году.

3-е место - Ford F-series

28 млн автомобилей

Преданная любовь американцев к мощным пикапам позволила этой машине занять третье место в рейтинге самых успешных авто. Машину с пятидесятилетней историей ничто не может остановить – ни цены на бензин, ни стенания экологов. На сегодняшний день выпущено 12 поколений этого грузовика, и останавливаться на достигнутом Ford не собирается.

Toyota Corolla. Фото: Анастасия Трегубова

2-е место - Volkswagen Golf

30 млн автомобилей

И снова народный автомобиль – в 1974 году на рынке Европы появился компактная и аккуратная машина, которая дала имя целому классу авто. Конечно, речь идет о Golf. 30 миллионов машин за 40 лет – это круто.

1-е место - Toyota Corolla

40 млн автомобилей

Самый продаваемый автомобиль мира впервые сошел с конвейера в 1966



году. Японские инженеры решили на практике применить новую концепцию - небольшой компактный автомобиль, который совместил бы в себе качество, стиль и мощь дорогих марок. Сегодня за плечами у Corolla 10 поколений, публике представлено 11-е. И что-то мне подсказывает, что это не предел.

Сегодня новую Corolla нельзя назвать самой доступной: цены на нее начинаются от 659 тысяч рублей, а топовая версия стоит больше миллиона. При этом конкуренция среди седанов С-сегмента – сумасшедшая. Основные соперники Corolla – Ford Focus (от 570 500 руб.), Opel Astra седан (583 900 руб.) и Skoda Octavia (от 589 900 руб.)

Японец получается самым дорогим. С другой стороны, японцы традиционно брали качеством. И новая Corolla – не исключение. Так что еще большой вопрос – кто кого?

Анастасия Трегубова