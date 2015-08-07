На всех железнодорожных переездах установят камеры фотовидеофиксации

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

На всех железнодорожных переездах в обязательном порядке установят камеры фотовидеофиксации, которые будут следить за соблюдением правил переезда. Об этом m24.ru сообщил начальник управления правового регулирования ГИБДД Юрий Шакиров. Такой пункт содержится в плане мероприятий, который был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Камеры должны фиксировать нарушения правил проезда через железную дорогу, за которые автомобилистам грозит штраф в 1 тысячу рублей или лишение прав на полгода. Шакиров также напомнил, что на федеральных трассах камеры будут выявлять большегрузы, которые не оплатили проезд по дороге.

Согласно плану мероприятий, который направлен на снижение смертности от ДТП, "комплексы фотовидеофиксации нарушений" планируется сделать "обязательным элементом обустройства автомобильных дорог и железнодорожных переездов".

Как сообщил m24.ru начальник управления правового регулирования ГИБДД Юрий Шакиров, оснастить камерами предполагается все железнодорожные переезды. "Камеры будут фиксировать нарушения правил проезда ж/д-переездов для автомобилей", – пояснил он.

Камера на жд-переезде делает фото общего плана, снимок автомобиля на фоне светофора и дорожной разметки, а также фотофрагмент номера машины. Устройство фиксирует въезд на переезд при загоревшемся красном сигнале светофора, при закрывающемся шлагбауме, а также остановку и стоянку на переезде. Штраф за эти нарушения по статье 12.10 КоАП составляет 1 тысячу рублей или лишение прав от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение автомобилисту грозит лишение прав на один год.

По словам Шакирова, вопросы установки камер будут прорабатываться совместно с РЖД. "План утвержден правительством, теперь его надо реализовывать", – подчеркнул он.

Представитель ГИБДД добавил,что камеры на федеральных трассах начнут фиксировать большегрузы, которые не оплатили проезд. "Если водители большегрузов не оплачивают проезд, то камеры это фиксируют и наказывают", – заявил Шакиров. Напомним, с 15 ноября 2015 года вступит в силу закон, обязывающий владельцев 12-тонных машин платить за пройденное по федеральным трассам расстояние, так как они портят дорожное покрытие. На сегодняшний день тариф установлен в размере 3,73 рубля за километр, но к ноябрю его могут снизить до 3 рублей. Действие закона будет распространяться на 50 тысяч километров федеральных трасс.

В Москве пилотный проект по установке камер на железнодорожных переездах начался еще в 2013 году. Тогда первые устройства фотовидеофиксации установили на переездах в Щербинке, Переделкино, Внуково и Крекшино. Сейчас в черте города насчитывается более 100 железнодорожных переездов. При этом в Московской области первые камеры на переездах появились на Горьковском направлении. В июле был объявлен конкурс на установку камер еще на 10 переездах. Камеры в столице также фиксируют нарушения грузовиков. На МКАД и другие атомагистрали грузовикам нельзя выезжать дальше второй полосы. Штраф за это нарушение составляет 1 тысячу рублей. С марта 2013 года ограничение по весу для транзитных грузовиков составляет 12 тонн при движении по МКАД и внутри кольцевой автодороги с 6:00 до 22:00. В связи с дачным сезоном, с мая по октябрь ограничение действует с 6.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни. На участке между ЖД-кольцом и Третьим транспортным кольцом можно ездить автомобилям с грузоподъемностью до 7 тонн. Внутри Третьего транспортного кольца и Садовом кольце грузоподъемность не должна превышать 1 тонны. За нарушение водителей ждет штраф в размере 5 тысяч тысяч рублей. С сентября 2015 года будет также запрещен въезд на МКАД неэкологичных грузовиков с двигателями класса ниже Евро-2, а также движение в пределах ТТК грузовых машин ниже Евро-3.



Как отметил председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин, установка камер на переездах поможет избежать страшных последствий аварий с поездами.

"Столкновения локомотива с автомобилем имеет тяжелые последствия, в отличие от обычных автоаварий, где подавляющее большинство происходит с легким ущербом", - сказал Гринин.

По мнению эксперта, камеры стоит устанавливать на нерегулируемых переездах, так как именно там у автомобилистов большой соблазн проехать на красный. Тем более установка комплекса фотовидеофиксации намного дешевле оборудования переездов шлагбаумами и прочей техникой, отметил Гринин.

Он подчеркнул, что необходимо в обязательном порядке устанавливать яркое предупреждение о съемке, при этом можно даже ставить не настоящие камеры, а муляжи. "Заметное яркое предупреждение "Внимание, ведется видеонаблюдение" охладит горячие головы. Когда люди знают, что их накажут, они боятся нарушить", - пояснил собеседник m24.ru.

Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов, напротив, не считает установку камер необходимой. В первую очередь следует установить защитные барьеры и шлагбаумы на всех нерегулируемых переездах, уверен он.

"Лучше превратить все нерегулируемые переезды в регулируемые, чтобы у людей не было возможности нарушить правила, – посоветовал Шкуматов. – Важно и то, и другое, но в первую очередь шлагбаумы. Это позволит исправить наплевательское отношение автомобилистов к нерегулируемым переездам".

Завкафедрой строительства и эксплуатации дорог МАДИ Владимир Носов добавил, что большегрузы наносят дорогам серьезный ущерб особенно в летний период.

"Асфальтобетон при нагревании становится менее жестким и начинает деформироваться, выдавливаться из под колес, особенно когда автомобили тяжелые", - рассказал собеседник m24.ru. Это приводит к образованию колеи.

По словам Носова, средств на ремонт дорог постоянно не хватает, тем более при более быстром разрушении полотна. Такая компенсация необходима, считает эксперт. "Камеры помогут собрать плату с владельцев большегрузного транспорта", – заключил он.

Напомним, что 5 августа прошло совещание президента РФ с членами правительства, на котором был утвержден план мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП. В план были включены 32 пункта. Среди них есть предложение ввести в ПДД понятие "опасное вождение", а также ужесточить ответственность за нетрезвую езду, вплоть до изъятия машины.

Федотов Анаолий, Ольга Афанасьева