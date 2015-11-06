На севере Москвы откроется круглосуточная приемная МАДИ

Приемная Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сменит адрес. Теперь она будет размещаться в Северном округе столицы недалеко от станции метро "Войковская", сообщает Агентство "Москва".

"Приемная МАДИ, расположенная по адресу: проезд Энтузиастов, владение 3, переедет в САО, в 4-й Новоподмосковный переулок, дом 3 и будет располагаться в шаговой доступности от метро "Войковская". Приемная будет работать в круглосуточном режиме", – цитирует агентство источник в инспекции.

По новому адресу приемная, в которой можно получить разрешение на выдачу эвакуированного автомобиля, начнет работать с 10 ноября. По старому адресу в настоящее время можно обращаться ежедневно с 08.00 до 22.00.

Получить разрешение на выдачу автомобиля, оставить обращение, пожелание или подать жалобу на постановление об административном правонарушении можно также по адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 (с 08.00 до 20.00) и улица Бориса Галушкина, дом 17 (с 08.00 до 22.00).

Напомним, МАДИ начала оповещать столичных водителей о результатах обжалования штрафов за неправильную стоянку или остановку. результаты рассмотрения жалобы теперь можно узнать на портале "Автокод", в письме по электронной почте, а также лично забрав в ведомстве.

Ранее водители могли получить информацию только о том, на какой стадии находится рассмотрение их обращения.