Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля 2016, 11:58

Транспорт

Порядка 50 тысяч новых автомобилей поставили на учет с начала года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Около 50 тысяч новых легковых автомобилей поставили в столице на учет с начала 2016 года, передает Агентство "Москва".

По данным ГБУ "Аналитический центр", на учет поставлено 49,8 тысячи единиц по состоянию на период с января по март, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Это подтверждает мнение о том, что приобретение новых автомобилей и мотоциклов сегодня для жителей столицы является одним из вариантов финансовых вложений, а не просто покупки средств передвижения", – отметили в Аналитическом центре.

Ранее сообщалось, в феврале продажи машин класса "люкс" выросли почти в три раза. При этом на 11 процентов увеличились продажи легковых автомобилей. Объем российского рынка подержанных легковых авто составил 678,8 тысячи машин в 2016 году.

Ссылки по теме


автомобили учет ГБУ Аналитический центр покупка машин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика