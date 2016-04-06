Порядка 50 тысяч новых автомобилей поставили на учет с начала года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Около 50 тысяч новых легковых автомобилей поставили в столице на учет с начала 2016 года, передает Агентство "Москва".

По данным ГБУ "Аналитический центр", на учет поставлено 49,8 тысячи единиц по состоянию на период с января по март, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Это подтверждает мнение о том, что приобретение новых автомобилей и мотоциклов сегодня для жителей столицы является одним из вариантов финансовых вложений, а не просто покупки средств передвижения", – отметили в Аналитическом центре.

Ранее сообщалось, в феврале продажи машин класса "люкс" выросли почти в три раза. При этом на 11 процентов увеличились продажи легковых автомобилей. Объем российского рынка подержанных легковых авто составил 678,8 тысячи машин в 2016 году.