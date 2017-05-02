В столице выросло количество поддельных диагностических карт

В столице выросло число поддельных диагностических карт, сообщает телеканал "Москва 24". Водители, пытаясь сэкономить время, покупают их у страховых компаний. По юридической части такие документы безупречны, но не всегда соответствуют реальному состоянию автомобиля.

Приобрести диагностическую карту у автостраховщиков можно и вовсе без реального осмотра. Понадобится заплатить. Стоимость диагностической карты без показа авто составляет от 800 рублей до двух тысяч. Иногда агенты продают и дороже.

В российском союзе автостраховщиков подтвердили, что сейчас диагностические карты выдают порядка 4,5 тысячи операторов техосмотра. Проконтролировать работу всех просто невозможно. Поэтому вся надежда остается только на добросовестность автомобилистов, ведь в случае аварии виноваты будут именно они.

"Ответственность за непрохождение технического осмотра лежит на потребителях, которые будут эксплуатировать автомобиль без техосмотра. ... Поэтому обращаю внимание, что все должны правильно проходить техосмотр", – заявил исполнительный директор российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Реформу системы техосмотра провели в 2012 году. В ГИБДД констатируют, что количество аварий по причине технической неисправности увеличилось. Сотрудники ГАИ в процедуре диагностики выступают лишь в роли наблюдателей. Но наказать продавцов карт они все-таки могут.

"Выдача диагностической карты на транспортное средство без проведения осмотра влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и передача сведений о таких транспортных средствах в единую базу", – сообщил начальник отдела технического надзора управления ГИБДД Москвы Алексей Шарандак.

Пока эта практика не распространена. Поэтому техосмотр – лишь формальность, а контролировать состояние автомобилей, которые ездят по дорогам, просто некому, ведь у ГИБДД этой функции уже нет.