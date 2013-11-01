Семь улиц в центре Москвы с 1 ноября стали пешеходными

В столице появятся семь новых пешеходных улиц

С 1 ноября пешеходными стали еще 7 улиц в центре столицы. Теперь для автомобилей будут закрыты Климентовский и Лаврушинский переулки, Ордынский тупик, Большой и Малый Толмачевский переулки, Кадашевская набережная и Болотная площадь.

Протяженность прогулочного маршрута от станции метро "Новокузнецкая" до Болотной площади составит почти 2 километра. Общая площадь - примерно 5,5 гектаров. Внутри пешеходной зоны оказались Третьяковская галерея, храм Священномученика Климента Папы Римского, а также несколько музеев и библиотек.

Ранее сообщалось, что на территории пешеходной зоны уложат 18,9 тысяч квадратных метров гранитной плитки, установят 72 объекта наружного освещения и 894 малых архитектурных формы.

Обустройство новых пешеходных зон началось в прошлом году. В октябре 2013-го новая схема движения стала действовать на одной из старейших улиц города - Большой Дмитровке. В выходные и праздничные она закрыта для автомобилей. Таким образом, улица стала удобнее для пеших прогулок. Тротуары расширили в несколько раз. Вдоль новых границ проезжей части поставили фонари и гранитные ограничительные столбы, установили скамейки, урны и клумбы.

30 сентября после реконструкции открылась Крымская набережная, которая стала пешеходным маршрутом, а 21 августа завершилась реконструкция Никольской улицы, где также оборудована зона для прогулок москвичей и гостей столицы.