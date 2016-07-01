Страховщики получили почти 2,8 млн новых бланков ОСАГО

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Страховые компании получили почти 2,8 миллиона бланков полисов ОСАГО нового образца. Об этом рассказал президент РСА и Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, сообщает пресс-служба РСА.

Юргенс отметил, что было приложено множество усилий для того, чтобы страховщики получили достаточное количество бланков до начала процедуры замены. В третьем квартале этого года страховые компании смогут получить до 15 миллионов таких бланков.

По данным РСА, страховщики за один квартал используют примерно десять миллионов бланков ОСАГО.

1 июля стартуют продажи обновленных полисов ОСАГО

Ранее сообщалось, что кампания по переходу страховщиков на новые бланки ОСАГО стартует 1 июля. Переходный период, в течение которого полисы будут оформляться как на новых бланках, так и на бланках старого образца, продлится до 1 октября этого года.

Все договоры страхования, заключенные до окончания переходного периода, будут легитимными до конца срока их действия.

Выпуск новых бланков ОСАГО направлен на борьбу с подделками, которые довольно проблематично отличить от настоящих полисов без проведения специальных исследований. По различным данным, фальшивых страховок в России насчитывается не менее миллиона.

На бланке полиса в верхнем правом углу появился QR-код, причем планируется, что он будет динамическим: при отгрузке с Госзнака QR-код будет содержать информацию о том, какой компании бланк отгружен, а потом его будут дополнять данными о автовладельце и его автомобиле.

Фон бланка стал сложнее: там изображены графические фигуры и появилась цветовая "растяжка" между желтым, розовым и сиреневым цветами. Еще там изменили шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков. В полис будет встроена новая металлизированная нить, причем мошенникам для изготовления подделки потребуется не менее двух лет.

Стоимость изготовления нового бланка вырастет менее чем на рубль, для страховой однослойный бланк обойдется в 5,1 рубля (сейчас 4,78 рубля), двухслойного – 6,57 рубля (сейчас 5,98 рубля).

Несмотря на увеличение себестоимость бланка, эти затраты полностью лягут на страховщиков и не отразятся на конечной цене для автовладельцев.