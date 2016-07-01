Страховщики получили почти 2,8 млн новых бланков ОСАГО

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Страховые компании получили почти 2,8 миллиона бланков полисов ОСАГО нового образца. Об этом рассказал президент РСА и Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, сообщает пресс-служба РСА.
Юргенс отметил, что было приложено множество усилий для того, чтобы страховщики получили достаточное количество бланков до начала процедуры замены. В третьем квартале этого года страховые компании смогут получить до 15 миллионов таких бланков.
По данным РСА, страховщики за один квартал используют примерно десять миллионов бланков ОСАГО.
Ранее сообщалось, что кампания по переходу страховщиков на новые бланки ОСАГО стартует 1 июля. Переходный период, в течение которого полисы будут оформляться как на новых бланках, так и на бланках старого образца, продлится до 1 октября этого года.
Все договоры страхования, заключенные до окончания переходного периода, будут легитимными до конца срока их действия.
Выпуск новых бланков ОСАГО направлен на борьбу с подделками, которые довольно проблематично отличить от настоящих полисов без проведения специальных исследований. По различным данным, фальшивых страховок в России насчитывается не менее миллиона.
На бланке полиса в верхнем правом углу появился QR-код, причем планируется, что он будет динамическим: при отгрузке с Госзнака QR-код будет содержать информацию о том, какой компании бланк отгружен, а потом его будут дополнять данными о автовладельце и его автомобиле.
Фон бланка стал сложнее: там изображены графические фигуры и появилась цветовая "растяжка" между желтым, розовым и сиреневым цветами. Еще там изменили шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков. В полис будет встроена новая металлизированная нить, причем мошенникам для изготовления подделки потребуется не менее двух лет.
Стоимость изготовления нового бланка вырастет менее чем на рубль, для страховой однослойный бланк обойдется в 5,1 рубля (сейчас 4,78 рубля), двухслойного – 6,57 рубля (сейчас 5,98 рубля).
Несмотря на увеличение себестоимость бланка, эти затраты полностью лягут на страховщиков и не отразятся на конечной цене для автовладельцев.
