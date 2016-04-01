Автолюбителей начали предупреждать о начале мотосезона с помощью табло

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центр организации дорожного движения начал предупреждать автолюбителей о начавшемся мотосезоне с помощью информационных табло на городских трассах. Об этом заявил заммэра, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра, смена сезонов является одним из самых опасных периодов для участников дорожного движения. Зачастую водители за зиму отвыкают от высоких скоростей и резких маневров. Кроме того, на дорогах начинают появляться мотоциклисты и скутеристы.

Ликсутов также напомнил автолюбителям о заблаговременном включении указателей поворота и попросил быть предельно внимательными.

Ранее m24.ru сообщало, что столичная Госавтоинспекция призывает мотоциклистов не торопиться с открытием сезона.

Первая в этом году авария с участием мотоциклиста произошела в ЮЗАО: водитель мотоцикла Kawasaki следовал по бульвару Адмирала Ушакова и в районе дома № 11 не справился с управлением. Байкер с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.