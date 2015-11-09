Из пруда на севере столице вытащили авто-утопленника

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Легковой автомобиль затонул в пруду неподалеку от Ленинградского рынка, сообщили m24.ru в столичном управлении МЧС. При падении авто в водоем никто не пострадал. По словам очевидцев события, машина оказалась в воде из-за того, что автовладелец забыл поставить ее на ручник.

"Инцидент произошел в 12.00 на улице Усиевича в Северном округе. Автомобиль скатился в пруд в присутствии водителя", – рассказал представитель спасателей.

На место происшествия прибыл пожарный кран и в 14.44 минуты машину подняли со дна водоема.

Согласно комментариям очевидцев события, машина принадлежала охраннику, расположенного рядом с прудом Ленинградского рынка. Мужчина припарковал машину забыв поставить ее на ручной тормоз.

Напомним, в июне 2015 года автомобиль утонул в Черкизовском пруду. Лековушку обнаружили на трехметровой глубине вблизи от берега. Иномарка лежала перевернутой. Машину вытянули с помощью трос-лебедки на сушу, в салоне людей не оказалось.

Со слов очевидцев, этот автомобиль долгое время стоял на парковке у дома номер 4 по Халтуринской улице в 50 метрах от пруда. Ночью неизвестные разбили стекло машины, украли госномера, после чего завели двигатель и пустили с горки в сторону водоема.