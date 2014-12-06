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Автобус сбил пешехода рядом со станцией метро "Отрадное" на севере города. Об этом Агентству "Москва" сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в середине дня на улице Хачатуряна. Автобус № 628 наехал на пешехода, в результате чего мужчина получил травму головы. Пострадавшего доставили в больницу. С ним сейчас работают врачи. В пресс-службе отметили, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Отметим, 26 ноября на Таллинской улице произошел несчастный случай. Девочка пыталась перебежать дорогу,однако на нее наехал трамвай. В результате инцидента ей отрезало обе ноги. Полиция уже возбудила уголовное дело и продолжает восстанавливать картину происшествия. Специалисты Мосгортранса также принимают участие в расследовании.

Она оказалась на выделенном участке трамвайных путей, не убедившись в отсутствии трамвая слева. Вероятно, поток транспорта на дороге помешал девушке правильно оценить ситуацию, а водителю трамвая – заметить приближающего пешехода.