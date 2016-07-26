Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпания "Победа" не сможет долго удерживать низкие цены на билеты. По действующим нормам перевозчик обязан включать в тариф бесплатный провоз 10 килограммов багажа и ручной клади. Однако размер и вес личных вещей законодательно не определен. По словам директора лоукостера Андрея Калмыкова, это увеличивает расходы и ведет к повышению тарифов.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что cстоимость "бесплатного" багажа уже включена в цену билетов.

"В европейских странах нет минимального требования по провозу багажа. В нашем же законодательстве прописан бесплатный багаж – одно место до 10 килограмм. Мы условно называем это бесплатным, но цена уже включена в стоимость билета. Хотя, может, далеко не всем необходимо вести багаж. Получается, компания не может снизить стоимость билета, предложив пассажирам совсем безбагажный тариф", – пояснил он.

Эксперт рассказал, на чем еще экономят европейские лоукостеры. "В частности, можно было бы убрать стойки регистрации, если бы не мешал закон. У нас до сих пор есть требование о выдаче бумажных посадочных талонов. Во всем мире мы регистрируемся, получаем код на телефон и идем на посадку. А у нас необходимо держать стойку регистрации, платить персоналу и т.д.", – добавил он.

20 июля Арбитражный суд Москвы обязал авиакомпанию "Победа" бесплатно провозить небольшие дамские рюкзачки в ручной клади. Ранее лоукостеру выдал такое предписание Ространснадзора.

В начале июля "Победа" почти втрое повысила цены за провоз в салоне самолета покупок из магазинов duty free. Действовавший специальный тариф для покупок из магазинов беспошлинной торговли 700 рублей (10 евро) за один пакет теперь увеличен до 2 тысяч рублей (35 евро). По заявлению авиакомпании, это сделано из-за большого количества проносимых на борт пакетов с покупками. Таким образом их приравняли к стоимости за провоз ручной клади.

Рейсы "Победы" выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке вместимостью до 189 пассажиров. Для некоторых международных направлений предусмотрена платная услуга Fly&Bus, когда по прибытию пассажиров доставляют на автобусах-экспрессах в центры городов прилета.