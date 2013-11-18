Фото: Vesti.ru

Понедельник, 18 ноября, объявлен в Татарстане днем траура по погибшим в авиакатастрофе в аэропорту Казани. Указ об этом подписал президент республики, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас с родственниками погибших работают врачи и психологи. Республика Татарстан скорбит по погибшим в катастрофе. По местному телеканалу непрерывно звучит траурная музыка.

МЧС России открыло "горячую линию" 8 (843) 227-46-50 или 8 (800)775-17-17. Для родственников погибших в авиакатастрофе организована также работа "телефона горячей линии" департамента социальной защиты населения города Москвы 8 (495) 623-10-59, 8 (495) 623-10-60 и главного управления МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

Всего в катастрофе погибли 50 человек - 44 пассажира и 6 членов экипажа. Среди погибших называются также сын президента Татарстана Ирек Минниханов, а также глава УФСБ республики Александр Антонов.

Самолет разбился около 19.25 при заходе на посадку в международном аэропорту Казани. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Рабочие группы по расследованию аварии созданы в Министерстве транспорта, Ространснадзоре, а также в Приволжском территориальном управлении "Госавианадзора".

В настоящее время пожар в районе катастрофы потушен, следователи осматривают место происшествия. Они изучат документацию, образцы топлива и горюче-смазочных материалов, которыми был заправлен самолет. Так же будет назначена комплексная техническая экспертиза, которая позволит четко определить причины, которые привели к авиакатастрофе.