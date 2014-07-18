На место крушения Boeing прибыли водолазы

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На место крушения Boeing около Донецка прибыли водолазы. Они собираются начать поиски обломков самолета и фрагментов тел, которые упали в пруды, находящиеся вблизи села Грабово, сообщает "Интерфакс".

Поисковые работы продолжаются и непосредственно на месте трагедии. Вокруг Грабово до сих пор разбросано много тел погибших и обломков самолета.

Напомним, самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта. По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.





В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете. Выяснилось, что упавший самолет шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании - он пересекал воздушное пространство Украины над местом, где идут бои между украинской армией и ополчением Донбасса.

Министерство обороны России зафиксировало работу украинских радиолокационных станций ПВО недалеко от места катастрофы. Такие системы передают информацию комплексам "Бук".

Владимир Путин заявил о необходимости тщательно расследовать причины авиакатастрофы Boeing на Украине. По словам президента России, произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях.