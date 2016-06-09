Полеты Су-27 приостановлены до выяснения причин крушения

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полеты истребителей Су-27 приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Такое решение приняло Минобороны по решению главкома ВКС Виктора Бондарева. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники.

Истребитель Су-27 упал утром 9 июня в Пушкинском районе Подмосковья в двух километрах от деревни Мураново в лесополосе. Самолет принадлежит пилотажной группе "Русские витязи".

На месте крушения истребителя работали 10 пожарных расчетов

Пилот самолета пытался увести машину в сторону от населенного пункта. Времени на катапультирование у него не осталось, летчик погиб.

В районе ЧП находится населенный пункт Ашукино, где сегодня замминистра обороны Юрий Борисов и главнокомандующий ВКС открыли памятник авиаторам, причем на церемонии открытия пролетали самолеты пилотажной группы "Русские Витязи".