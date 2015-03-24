Написанный Гитлером натюрморт уйдет с молотка

Фото: natedsanders.com

В Лос-Анджелесе уйдет с молотка натюрморт, написанный молодым Адольфом Гитлером в 1912 году. Аукцион состоится 26 марта.

На акварели, которую продадут в США, изображен голубой кувшин с оранжевыми, красными и светло-розовыми цветами внутри. Тематика произведения является необычной для будущего вождя Третьего рейха: в то время, когда был написан натюрморт, он чаще концентрировал свое художественное внимание на природе и архитектуре.

Стартовая цена натюрморта – 30 тысяч долларов, сообщает The Guardian. Размеры полотна – 34,3 сантиметра на 27,3 сантиметра.

В молодости Адольф Гитлер увлекался изобразительным искусством. Он написал, по некоторым, данным, несколько тысяч картин и открыток, многие из них были проданы. Впрочем, успешным художником Гитлер не был. В конце 1900-х он дважды пытался поступить в Венскую художественную академию, но так и не добился успеха.

Отметим, что в ноябре прошлого года на немецком аукционе акварель Гитлера "Бюро записи актов гражданского состояния и ратуша в Мюнхене" ушла с молотка за 130 тысяч евро. Покупателем оказался коллекционер с Ближнего Востока.