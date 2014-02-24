Форма поиска по сайту

24 февраля 2014, 17:45

Экономика

Два земельных участка на западе Москвы выставят на аукцион

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти выставят на аукцион два земельных участка на западе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Обе территории выделены под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).

Земельные участки расположены около деревни Орлово. Площадь первого участка составляет 1,52 гектара. Здесь планируется разместить ФОК с центром реабилитации спортсменов общей площадью 13 тысяч квадратных метров.

Площадь второго участка - 2,15 гектара. Предполагается, что здесь будет возведен крытый ФОК с картингом площадью 8 тысяч 800 квадратных метров.

Оба участка свободны от застройки. В соответствии с законодательством проведение публичных слушаний не требуется, отмечается в сообщении.

