Два земельных участка на западе Москвы выставят на аукцион

Московские власти выставят на аукцион два земельных участка на западе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Обе территории выделены под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).

Земельные участки расположены около деревни Орлово. Площадь первого участка составляет 1,52 гектара. Здесь планируется разместить ФОК с центром реабилитации спортсменов общей площадью 13 тысяч квадратных метров.

Площадь второго участка - 2,15 гектара. Предполагается, что здесь будет возведен крытый ФОК с картингом площадью 8 тысяч 800 квадратных метров.

Оба участка свободны от застройки. В соответствии с законодательством проведение публичных слушаний не требуется, отмечается в сообщении.