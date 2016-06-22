В Москве на аукцион выставлено жилое здание начала XX века

Фото: investmoscow.ru/

В Москве на аукцион выставлено двухэтажное жилое здание 1904 года постройки в Басманном районе, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Здание находится по адресу: улица Бакунинская, 60, строение 4, в 800 метрах от стенции метро "Бауманская". Площадь строения составляет 607,3 квадратных метра. Дом подключен к системам водо- и электроснабжения, канализации и центрального отопления

По условиям договора, новый собственник должен будет отремонтировать здание с помощью ГУП "Мосремонт" в течение 22 месяцев.

Рядом с домом расположены 18 остановок общественного транспорта, более 10 объектов здравоохранения, порядка 16 объектов образования, в том числе дошкольного, отмечает пресс-служба.

Заявочная кампания продлится до 25 июля. Торги пройдут 29 июля. Стартовая стоимость составляет 92,3 миллиона рублей.