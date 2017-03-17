Ужин с экс-премьером Италии Берлускони ушел с молотка за 70 тысяч евро

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Ужин с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони был продан на аукционе за 70 тысяч евро. Вечер в компании политика проведет его соотечественница, сообщает итальянская газета Il Messaggero.

По данным издания, полученные от продажи необычного лота средства Берлускони планирует передать в пользу пострадавших от землетрясения в центре Италии в прошлом году.

На вечер в компании 80-летнего итальянского экс-премьера претендовали более 20 кандидатов, а стартовая цена сразу выросла до 30 тысяч евро, которые предложил один китаец.

Когда именно состоится ужин не сообщается, но пройдет он на личной вилле Берлускони в Аркоре.