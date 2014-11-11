Деньги на сохранение Шуховской башни соберут на зарубежном аукционе

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Фонд "Шуховская башня" планирует провести международный благотворительный аукцион для сбора средств на восстановление башни. Он может пройти в начале следующего года за рубежом, в Великобритании или США, рассказал M24.ru Владимир Шухов, президент фонда, правнук архитектора башни. По его словам, на реставрацию потребуется около 10 млн долларов.

Владимир Шухов сказал, что для сохранения башни необходимо как можно скорее начинать работы по ее восстановлению. "К сожалению, владелец медлит, объясняя, что идут согласования, и нет денег на восстановление. А полномасштабные работы начать нужно срочно, еще год или два бездействия – и мы потеряем этот памятник", - сказал Шухов.

По его словам, фонд "Шуховская башня" планирует провести за рубежом международный благотворительный аукцион. "Будем привлекать известных художников, артистов, музыкантов и собирать средства, чтобы привести ее в порядок. Например, известный фотограф Ричард Пэр, который делал книгу "Потерянный авангард" про памятники авангарда на территории России, готов напечатать для аукциона несколько своих фотопостеров. Каждый из них может стоить 10-20 тысяч евро. Ему, кстати, и принадлежала сама идея аукциона. В свое время Юрий Башмет говорил в интервью, что готов дать благотворительный концерт в поддержку башни. Есть и другие заинтересованные люди, которые хотят помочь", - рассказал Шухов.

Он отметил, что аукцион может быть проведен не в России, а в Британии или США, объяснив выбор тем, что фонд не нашел отечественных спонсоров для башни. "Даже для того, чтобы передать макет Шуховской башни на постоянную выставку "Эра информации" в лондонском Музее науки, которая открылась 7 ноября, не нашлось ни одного спонсора", - сказал собеседник M24.ru

Нынешний собственник башни, Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), подсчитывал, что на реставрацию башни необходимо около 10 миллионов долларов. "Однако с учетом того, что за время ожидания произошли ухудшения в состоянии башни, сумма может немного увеличиться", - сказал Шухов.

В то же время, по его словам, есть проекты реставрации, удешевляющие проект. Например, Научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова предложил укреплять не всю башню, а отдельные ее составляющие, то есть реставрировать ее по элементам. "Если использовать подобный проект, сумма может даже несколько уменьшиться", - отметил Шухов.

Он также добавил, что есть проект использования Шуховской башни и прилегающих территорий после реставрации. "Сейчас собирается инициативная группа выдающихся деятелей культуры и науки, и они разрабатывают новый учебно-лабораторный кластер вокруг башни. Идею поддерживают московские власти, но пока башня находится не в собственности Москвы – она не может быть воплощена", - посетовал внук инженера.

Он заявил, что кардинальные изменения в судьбе башни могут произойти лишь после смены владельца: "Без этого продуктивный диалог невозможен".

Шуховская башня Телебашня на Шаболовке была построена в 1922 году знаменитым архитектором Владимиром Шуховым, это уникальный памятник конструктивизма, на который ориентируются многие мировые архитекторы. Телебашня на Шаболовке была построена в 1922 году знаменитым архитектором Владимиром Шуховым, это уникальный памятник конструктивизма, на который ориентируются многие мировые архитекторы. Сейчас башня принадлежит ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - подведомственному учреждению Министерства связи и массовых коммуникаций. С 2002 года она не используется для вещания. С момента постройки башню ни разу не ремонтировали, и в начале 2014 года специалисты заявили, что Шуховская башня находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. В марте от Минкомсвязи поступило предложение демонтировать башню или перенести в другое место. Был предложен вариант переноса башни на ВВЦ, в парк Горького или на Калужскую площадь. Однако за сохранение башни на прежнем месте выступило Министерство культуры , главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и мировое архитектурное сообщество. Также большинство москвичей, опрошенных через проект электронных референдумов "Активный гражданин", высказалось против переноса башни. В итоге в сентябре представитель Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Марсавин заявил, что к концу 2014 года будет разработан проект укрепления башни на прежнем месте.

В РТРС не смогли оперативно предоставить комментарий. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин полагает, что аукцион для спасения Шуховской башни проводить необязательно. "Я думаю, мы обойдемся без сбора международных средств, - сказал Волин M24.ru. - Мы знаем, как ее технологически укрепить. Башня будет усилена изнутри стержневой конструкцией. Сейчас идут работы по согласованию". Он также отметил, что министерство связи было готово отдать башню и Москве, и министерству культуры. "Ни те, ни другие брать ее пока не хотят", - завершил Волин. Он не смог указать точный срок начала реставрации Шуховской башни.

Директор департамента государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия Министерства культуры Владимир Цветнов отметил, что идея международного аукциона действительно может ускорить процесс восстановления башни. "При этом любой российский фонд может проводить аукционы и в России, и за рубежом, оба варианта действенны", - сказал Цветнов, добавив, что вопрос сохранения башни - очень важный, а значит, точно будет решен. Чиновник не смог прокомментировать вопрос передачи башни Минкульту.

В пресс-службе Мосгорнаследия также сказали, что, "к сожалению, департамент культурного наследия не курирует вопрос реставрации башни".

Координатор Общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач отметила, что сохранение памятников с помощью сбора средств – правильная тенденция, ведь денег, которые выделяются на реставрацию из госбюджета, почти всегда не хватает. "В Москве примеров восстановления за счет сбора средств "всем миром" немного. Из недавних можно вспомнить, как москвичи успешно собрали деньги на восстановление исторического барельефа "Аптека" в Спиридоньевском переулке, но это не сравнимо по масштабам с реставрацией Шуховской башни", - сказала Ткач.

Историк Наталья Самовер считает, что конструкция Шуховской башни – очень устойчивая, и ей не грозит обрушение. "Она находится не в таком состоянии, чтобы рухнуть. Речь идет скорее о необходимости поддерживать ее и бороться с коррозией металла. На башне не проводилась профилактика, поэтому возникли проблемы", - сказала она.

Самовер отметила, что идея международного аукциона может помочь привлечь к вопросу реставрации башни зарубежных специалистов. Например, в Германии накоплен большой опыт реставрации объектов 1920-х годов. "Строение Шухова – культовый объект для всего мира, из него вышла вся современная архитектура."

Кондратьева Светлана, София Сарджвеладзе