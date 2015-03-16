Прокуратура проверит аттракционы на ВДНХ

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Останкинская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с ЧП, произошедшем на аттракционе "Кобра" на ВДНХ 15 марта, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В связи с сообщениями СМИ о технических неполадках аттракциона "Кобра" на ВДНХ, подставивших под угрозу жизнь и здоровье людей, Останкинская межрайонная прокуратура города Москвы проводит проверку соблюдения требований действующего законодательства в деятельности ЗАО "Российская выставка аттракционов", - говорится в сообщении.

Прокуратура потребовала у компании документы, подтверждающие исправность и техническое состоянии аттракциона.

Напомним, накануне на ВДНХ сломался аттракцион "Кобра", в результате чего четыре человека застряли на нем, повиснув вниз головой. Через полчаса люди были спасены сотрудниками МЧС.

Как стало известно позже, застрявшими на аттракционе людьми оказались рабочие, которые испытывали его после ремонта. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность оборудования.