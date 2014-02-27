Минтруда обновило перечень работ для прохождения альтернативной службы

Составлен новый список профессий для прохождения альтернативной службы

Минтруда обновило перечень работ для тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу. Будущий список должен быть утвержден до 1 марта.

В новом списке - 65 наименований профессий и 61 должность для альтернативной службы. Среди них - животновод, артист оркестра, лебедчик, лифтер, зубной врач, машинист, облицовщик-плиточник, инженер по охране труда, оператор ЭВМ, помощник механика или шкипера, логопед, приготовитель кормов, сторож или вахтер, рабочий по благоустройству населенных пунктов и другие.

Исключены из списка пожарные, пилоты, кладовщики, монтеры путей, официанты, парикмахеры, пекари, помощники воспитателя, ветеринарные врачи.

"Список организаций, в которых можно проходить альтернативную службу, формируется ежегодно. Он составляется по заявкам государственных учреждений. Перечень профессий и должностей меняется каждый год, он может быть как больше, так и меньше", - пояснил в эфире радио "Москва FM" координатор общественного движения "Гражданин и армия" Сергей Кривенко.

По его словам, ежегодно молодым людям предлагается 5-7 тысяч вакансий, а желающих проходить гражданскую альтернативную службу – всего около тысячи человек.

"У государства есть запрос. Кроме того, сейчас этот вид службы стал более привлекательным, чем раньше. Срок составляет 21 месяц, в него входят два полноценных отпуска, согласно Трудовому кодексу. При этом ребят никуда не отправляют, они живут дома", - сказал Кривенко.

Самым большим работодателем сейчас является Почта России, многие ребята проходят службу именно там, отметил эксперт. Однако сами выбрать работодателя они пока не могут, но вскоре такая возможность появится, уверен он.

Как пишет газета "Известия", всего по состоянию на 2012–2013 годы альтернативную гражданскую службу в России несут около 1 200 человек. За последние 10 лет около 7 тысяч россиян изъявили желание поработать по альтернативным специальностям.