Российский комплекс "Каскадер" обеспечит армию топливом из воздуха

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

14 июля на подмосковном полигоне в Серпухове во время учений Военной академии РВСН прошла презентация уникальной разработки – мобильного комплекса "Каскадер", позволяющего получать компоненты ракетного топлива буквально из воздуха.

"Каскадер" представляет собой четыре грузовика КАМАЗ, каждый из которых является технологической, компрессорной и вспомогательной установкой, а также передвижной дизельной электростанцией. Работа системы основана на методе глубокой заморозки воздуха и разделения его на компоненты.

"Комплекс позволяет получить из атмосферы кислород, азот, воздух в сжиженном и газообразном виде под давлением до 400 атмосфер", – цитирует замдиректора ОАО "НПО ГЕЛИЙМАШ" Юрия Дмитриева телеканал "Звезда".

Сжиженный азот предназначается для технологического оборудования пусковых установок как существующих, так и перспективных ракетных комплексов. Автономность работы "Каскадера" позволяет использовать его в военных условиях.

По словам Дмитриева, на сегодняшний день комплексу "Каскадер", серийное производство которого начинается в 2016 году, нет аналогов в мире.