LIVE: финальная битва и награждение победителей "Танкового биатлона" в Алабине

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

15 августа в военном полигоне "Алабино" состоятся финальные соревнования и церемония награждения победителей ежегодного фестиваля "Танковый биатлон". Масштабное зрелищное шоу, демонстрирующее мощь военной техники, понравится как взрослым, так и детям.

Фестиваль проходит с 1 по 15 августа. В соревнованиях участвуют команды из России и 12 стран: Ангола, Армения, Венесуэла, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Монголия, Никарагуа, Сербия и Таджикистан. Два года подряд чемпионами мира в "Танковом биатлоне" становились российские танкисты.

В рамках фестиваля проводятся виртуальные игры, уроки по стрельбе, всевозможные мастер-классы, спортивные конкурсы, викторины и выставка военной техники.

Смотрите прямую трансляцию завершающего дня на портале Москва онлайн в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.