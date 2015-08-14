LIVE: финальная битва и награждение победителей "Танкового биатлона" в Алабине

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
15 августа в военном полигоне "Алабино" состоятся финальные соревнования и церемония награждения победителей ежегодного фестиваля "Танковый биатлон". Масштабное зрелищное шоу, демонстрирующее мощь военной техники, понравится как взрослым, так и детям.
Фестиваль проходит с 1 по 15 августа. В соревнованиях участвуют команды из России и 12 стран: Ангола, Армения, Венесуэла, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Монголия, Никарагуа, Сербия и Таджикистан. Два года подряд чемпионами мира в "Танковом биатлоне" становились российские танкисты.
В рамках фестиваля проводятся виртуальные игры, уроки по стрельбе, всевозможные мастер-классы, спортивные конкурсы, викторины и выставка военной техники.
Смотрите прямую трансляцию завершающего дня на портале Москва онлайн в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 15 августа в 17.00
- Что: танковый биатлон
- Кто: виртуозные танкисты
- Кому смотреть: любителям военных фестивалей