Про архитектуру: пресс-конференция Сергея Кузнецова по итогам конкурса

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Во вторник, 25 ноября, в Центральном Доме архитектора состоится организованная Союзом московских архитекторов пресс-конференция с участием главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Встреча будет посвящена итогам конкурса на концепцию развития общественных пространств центра Москвы как туристско-рекреационной зоны. Конкурс состоялся в рамках Всероссийского фестиваля молодых архитекторов "Перспектива".
Прямую трансляцию мероприятия вы можете посмотреть на этой странице, начало в 20:00.
- Когда: 25 ноября
- Кто: Сергей Кузнецов
- Что: пресс-конференция по итогам архитектурного конкурса
- Кому смотреть: интересующимся развитием города