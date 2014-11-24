Про архитектуру: пресс-конференция Сергея Кузнецова по итогам конкурса

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Во вторник, 25 ноября, в Центральном Доме архитектора состоится организованная Союзом московских архитекторов пресс-конференция с участием главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Встреча будет посвящена итогам конкурса на концепцию развития общественных пространств центра Москвы как туристско-рекреационной зоны. Конкурс состоялся в рамках Всероссийского фестиваля молодых архитекторов "Перспектива".

Прямую трансляцию мероприятия вы можете посмотреть на этой странице, начало в 20:00.