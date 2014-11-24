Форма поиска по сайту

Новости

24 ноября 2014, 14:18

Культура

Про архитектуру: пресс-конференция Сергея Кузнецова по итогам конкурса

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Во вторник, 25 ноября, в Центральном Доме архитектора состоится организованная Союзом московских архитекторов пресс-конференция с участием главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Встреча будет посвящена итогам конкурса на концепцию развития общественных пространств центра Москвы как туристско-рекреационной зоны. Конкурс состоялся в рамках Всероссийского фестиваля молодых архитекторов "Перспектива".

Прямую трансляцию мероприятия вы можете посмотреть на этой странице, начало в 20:00.

  • Когда: 25 ноября
  • Кто: Сергей Кузнецов
  • Что: пресс-конференция по итогам архитектурного конкурса
  • Кому смотреть: интересующимся развитием города

