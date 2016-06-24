LIVE: в чем кроется уникальность московских улиц

27 июня в Институте медиа архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия "В чем уникальность московских улиц и можно ли их стандартизировать?"

Москва – огромный город, на улицах которого находятся образцы как средневековой, так и советской архитектуры. В ходе дискуссии эксперты расскажут о том, как главные улицы столицы менялись на протяжении двадцатого столетия, и объяснят чем Москва отличается от других городов.

О памятниках старины, транспортной инфраструктуре и действиях властей, сохраняющих уникальность города, расскажут:

архитектор КБ "Стрелка" Екатерина Малеева;

писатель, москвовед, координатор общественного движения "Архнадзор", программный со-директор "Школы Наследия", преподаватель МАРХИ Рустам Рахматуллин;

информационный дизайнер, руководитель Urbica Design, автор курса по визуализации данных, основатель тематических сообществ Wayfinding и "Бытовая картография" Андрей Кармацкий;

историк архитектуры, кандидат искусствоведения, директор по исследованиям Института модернизма, автор путеводителя "Архитектура Москвы. 1920-1960" и "Архитектура Москвы 1955-1991" Анна Броновицкая.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 27 июня в 19:00.

Когда: 27 июня, 19:00

27 июня, 19:00



