Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня 2016, 13:22

Культура

LIVE: в чем кроется уникальность московских улиц

27 июня в Институте медиа архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия "В чем уникальность московских улиц и можно ли их стандартизировать?"

Москва – огромный город, на улицах которого находятся образцы как средневековой, так и советской архитектуры. В ходе дискуссии эксперты расскажут о том, как главные улицы столицы менялись на протяжении двадцатого столетия, и объяснят чем Москва отличается от других городов.

О памятниках старины, транспортной инфраструктуре и действиях властей, сохраняющих уникальность города, расскажут:

  • архитектор КБ "Стрелка" Екатерина Малеева;
  • писатель, москвовед, координатор общественного движения "Архнадзор", программный со-директор "Школы Наследия", преподаватель МАРХИ Рустам Рахматуллин;
  • информационный дизайнер, руководитель Urbica Design, автор курса по визуализации данных, основатель тематических сообществ Wayfinding и "Бытовая картография" Андрей Кармацкий;
  • историк архитектуры, кандидат искусствоведения, директор по исследованиям Института модернизма, автор путеводителя "Архитектура Москвы. 1920-1960" и "Архитектура Москвы 1955-1991" Анна Броновицкая.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 27 июня в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/229]Как микробы управляют человеком[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
архитектура прямые трансляции Мослекторий москвоведение Институт медиа архитектуры и дизайна Стрелка история смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика