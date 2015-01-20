Москвичи смогут найти свой дом на интерактивной карте Стройкомплекса

В инфоцентре Стройкомплекса открылась интерактивная карта Москвы

Любой посетитель информационного центра Стройкомплекса теперь сможет рассмотреть интерактивную карту Москвы в деталях, найти нужные улицы или свой дом. По карте, вмонтированной в пол, теперь можно ходить, сообщает пресс-служба ведомства.

"После того, как внешний слой карты был уже готов, у меня возникла мысль: а почему по карте нельзя ходить? Вот просто тянуло встать на нее, походить, найти свой дом, поискать какое-то определенное здание", - рассказал директор ГБУ "Мосстройинформ" Олег Диденко.

Чтобы лайтбокс смог выдержать сильные нагрузки, было выбрано закаленное стекло. Сама конструкция карты выполнена в виде слоеного пирога. Сначала идет 15-миллиметровое стекло, потом к нему приклеивается стекло толщиной 10 миллиметров, затем прокладывается светопрозрачная пленка, на которой напечатана карта. Сверху конструкция накрывается 10-миллиметровым стеклом.

С картой может ознакомиться любой горожанин в Информационном центре Стройкомплекса Москвы по адресу: 2-я Брестская улица, д. 6. Зал с картой работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Полное расписание появится после 22 января. Вход в зал бесплатный. В первое время помогать посетителям ориентироваться по карте будет гид. С апреля 2015 года запустят аудиогид.

Посетители зала могут получить наглядное визуальное представление как о городе в целом, так и об отдельных его объектах в планировочном масштабе. При помощи шести кинопроекторов на карту проецируются изображения для демонстрации существующих и перспективных градостроительных решений.

Напомним, торжественное открытие интерактивной карты состоялось 25 декабря 2014 года. Карта выполнена в масштабе 1:5000, она охватывает всю территорию столицы. Мультимедийный аппаратно-программный комплекс карты включает: проекторы высокого разрешения, экран из 27 плазменных панелей и аудиоаппаратуру.

При создании интерактивной карты было использовано более 20 тонн стекла, около 1,2 километра светодиодной ленты и 3,8 километра электропроводов. Над ее созданием работали 80 специалистов. В итоге получился самый большой в мире напольный лайтбокс.

Интерактивная карта вскоре может появиться и в интернете.