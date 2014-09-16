Флигель усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке признали памятником культуры

Фото: пресс-служба столичного правительства
Во вторник, 16 сентября, на заседании президиума столичного правительства северный флигель усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке признали памятником культурного наследия. Теперь во флигеле, который в настоящее время находится в аварийном состоянии, предстоит провести восстановительные работы.
Здание построено в XIX веке по проекту архитектора Жарова и расположено по адресу Малая Дмитровка, 12, строение 3. Северный флигель входит в ансамбль городской усадьбы, которая была принята в реестр объектов культурного наследия регионального значения еще в 2007 году.
Также в составе усадьбы Шубиных - следующие памятники архитектуры:
- Главный дом, построен в XIX веке по проекту Жарова,
- Южный флигель, построен в XIX веке по проекту Карнеева. Здесь в 1899 году жил Антон Чехов,
- Ограда с воротами, построена в конце XIX века по проекту Жарова.
В усадьбе дворян Шубиных с 1833 по 1834 жил декабрист Орлов, в гостях у него бывали поэты Евгений Баратынский и Александр Пушкин. С 1855 по 1869 здесь располагалась "Рисовальная школа", которая затем вошла в состав Строгановского училища.
Напомним, что проект постановления о включении северного флигеля усадьбы на Малой Дмитровке в реестр объектов культурного наследия был подготовлен в марте. Ранее признать его и еще 20 зданий памятниками истории и архитектуры рекомендовала комиссия по осуществлению градостроительной деятельности в историческом центре столицы.