Расписание бесплатных лекций: 16 - 20 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 16 сентября

В Музее Москвы расскажут о приключениях московских этажей – о традиционной трехэтажной структуре палат и дворцов, о ее преодолении в архитектуре романтизма, о первом четырехэтажном, первом пятиэтажном и так далее доме. Также речь пойдет о демократизме и аристократизме в архитектуре многоквартирного жилого дома.

Начало лекции в 19.30. Вход свободный.

Адрес: Зал Генштаба. Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2, строение 7.

На "Винзаводе" доктор искусствоведения Александр Мишори (Израиль) прочтет лекцию "Плененная Иудея: от римской монеты до иконографии сионизма". Римский сенат увековечил разрушение Иерусалима в 70 году н. э. выпуском монеты, известной как "Плененная Иудея". Эта монета стала символом конца еврейской независимости. Также аллегорический образ "Плененной Иудеи" стал центральным мотивом в еврейской поэзии XIX века.

Начало лекции в 20.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Обращаем внимание, что лекция пройдет на английском языке с переводом.

Адрес: Центр современного искусства "Винзавод", студия Михаила Королева, 4-Сыромятнический переулок, 1, строение 6, подъезд 6, этаж 3.

Вторник, 17 сентября

В Российском государственном университете инновационных технологий и предпринимательства пройдет лекция арт-директора "Студии Артемия Лебедева" Эркена Кагарова "Я – арт-директор". Эркен Кагаров – культовая личность в российском дизайне. Лауреат множества российских и международных конкурсов дизайна, автор десятков логотипов, часть из которых москвичи видят ежедневно.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции, которая начнется в 18.00.

Среда, 18 сентября

В "Гараже" выступят художники Джон Балдессари и Илья Кабаков, которые считаются "крестными отцами" концептуального искусства. Их объединяет большой "стаж" работы в искусстве, оба они играют с образами и текстами, а также обращаются за вдохновением к массовой культуре. Встреча состоится в рамках первой выставки Джона Балдессари в Москве ("1+1=1", Центр современной культуры "Гараж"). Кураторы экспозиции Кейт Фаул и Ханс Ульрих Обрист поговорят с Балдессари и Кабаковым об искусстве, источниках вдохновения и о том, что концептуализм значит для каждого из них.

Обращаем внимание, встреча будет проходить на английском языке с синхронным переводом. Наушники выдаются под залог паспорта или водительского удостоверения.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: Центр современной культуры "Гараж", улица Крымский вал, дом 10.

Физик-теоретик, профессор Колумбийского Университета, один из самых известных исследователей теории струн Брайан Грин прочтет лекцию "Тайна темной энергии и будущее Вселенной". Природа "темной энергии" до конца не изучена, однако из наблюдений следует, что она составляет 70 процентов всей массы Вселенной. Именно "темная энергия" ответственна за создание антигравитации, которая заставляет Вселенную расширяться с постоянно возрастающей скоростью.

Лекция, которая пройдет на территории института "Стрелка", не предполагает от слушателей никаких предварительных знаний по физике или астрономии.

Начало лекции в 20.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: Институт "Стрелка", Берсеневская набережная, дом 14, строение 5 А.

Четверг, 19 сентября

В центре Digital October состоится лекция-телемост с экспертом в области когнитивной психологии, профессором философии Стивеном Харнадом. В ходе выступления он расскажет о величайших коммуникационных революциях последних 300 000 лет, без которых веба могло бы и не быть. Также Харнад расскажет об эволюции разума в постинформационную эпоху и о том, возможно ли "выкормить" искусственный интеллект на имеющихся в сети данных.

Трансляцию лекции можно посмотреть на сайтах Digital October и Knowledge Stream.

Начало в 20.00.

Пятница, 20 сентября

В ЦДХ биохудожник из Португалии Марта де Минизиш расскажет об использовании биологических материалов в актуальном искусстве. Также она проведет мастер-класс по созданию художественных произведений с использованием биологических материалов. Марта де Минизиш – художественный руководитель экспериментальной арт-лаборатории Ectopia при Институте Гульбенкяна. В своих проектах в качестве материала для искусства она использует биологические материалы – ДНК, белки, клетки, бактерии и другие живые структуры и организмы.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: Центральный дом художника, Крымский вал, 10.