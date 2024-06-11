Директор парка "Яуза" Сапронов провел встречу с учениками театра "Тодес"

Фото: телеграм-канал "Сапронов | Яуза | Москва"

Директор парка "Яуза" Александр Сапронов встретился с учениками театра танца Аллы Духовой "Тодес", которые проводят репетиции своих выступлений на территории парка, пишет Агентство "Москва".

В ходе встречи Сапронов напомнил, что к "Яузе" прилегают 10 районов Москвы, однако есть и такие, которые не соприкасаются с парком.

"Поэтому наша общая задача такая – рассказать как можно большему количеству жителей северо-востока, что есть такая жемчужина, как парк "Яуза" – самый протяженный парк в Европе", – рассказал он.

Клуб друзей парка "Яуза", по словам директора, позволяет людям с различными идеями по улучшению природного пространства усовершенствовать парк и предложить свои мероприятия. В частности, друзья парка получают особые условия использования инфраструктуры "Яузы", указал он.

"Активные и неравнодушные москвичи, которые примут участие в проекте, получат преференции, скидки, льготы при использовании проката <...> предоставлена возможность узнавать первыми о событиях, которые у нас проходят. Это концерты классической музыки, форумы, квесты, экологические экскурсии и многое, многое другое", – уточнил Сапронов.

Кроме того, директор парка напомнил, что раньше также занимался танцами. В свою очередь, директор "Тодеса" Диана Епхиева отметила, что репетиции продолжатся с того момента, когда позволит погода.

"Парк замечательный, красивый, развивается с каждым днем. Спасибо вам большое", – заключила Епхиева.

Ранее стало известно, что парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят на юго-востоке Москвы. Здесь, в столичном районе Марьино, приведут в порядок спортивные площадки и зоны для досуга с детьми, обновят газон, установят новые скамейки и фонари, а также заменят покрытие дорожек.

