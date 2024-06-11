Зампреда движения "Зов народа" Еговцева похоронят в Лобне

Фото: vk.com/Зов Народа

Зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева похоронят в подмосковной Лобне, сообщается в телеграм-канале общественного движения.

"Сначала мы хотели провести прощание на его родине, в Пермском крае. Однако после обсуждения с родственниками и друзьями мы решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы как можно больше людей могли проститься с Антоном", – рассказали там.

Тело Еговцева заберут из морга 12 июня, а сама процедура похорон пройдет в Лобне 13 июня. Божественная литургия ожидается в местном Серафимовском храме в 8:30. В 11 часов ожидается отпевание, а отправление от храма на Луговское кладбище города начнется в 12 часов.

Мужчину убили утром 7 июня около его дома в Подмосковье. По версии следствия, злоумышленник долгое время преследовал супругу Еговцева. В итоге между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого погибший получил ножевые ранения и скончался от потери крови.

В преступлении подозревают местного жителя 1986 года рождения. Его сначала задержали, а позднее арестовали. Свою вину он не признал.

