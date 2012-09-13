Форма поиска по сайту

13 сентября 2012, 17:23

Культура

В Москве может быть создана энциклопедия московских домов

Фото: ИТАР-ТАСС

Главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак предложил создать энциклопедию домов, которая бы объединила информацию об исторических зданиях Москвы и их интересных жителях.

Для сбора сведений об объектах и людях нужно создать информационный центр, сообщает РИА Новости со ссылкой на архитектора. Пастернак отметил, что проект позволил бы также объединить экскурсоводов.

Кроме того, архитектор сказал, что необходимо вести переговоры с представителями конфессий, чтобы получить доступ на посещение храмовых построек, а также с посольствами и консульствами на предмет посещения особняков, в которых они располагаются.

архитектура экскурсии памятники Борис Пастернак культурное наследие

Главное

