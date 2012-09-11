Главный архитектор Москвы расскажет о павильоне России в Венеции

Сергей Кузнецов. Фото: speech.su

В институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" 11 сентября состоится лекция, посвященная российскому павильону на XIII Венецианской архитектурной биеннале. На лекции выступят главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитектор Сергей Чобан и архитектурный критик Григорий Ревзин.

Павильон "Сколково" получил специальный приз на биеннале. Это первый приз России за всю историю проведения Международной выставки. Основная часть экспозиции представляет собой пустое пространство, пол и стены которого покрыты орнаментом из QR-кодов. Любой посетитель может считать информацию и узнать об основных этапах создания инновационного центра "Сколково".

Вторая часть экспозиции посвящена российским наукоградам – от закрытых городов советского периода до "Сколково". Проект павильона разработан Сергеем Кузнецовым и Сергеем Чобаном.

Начало лекции в 20 часов. Вход на лекцию свободный. Институт находится на Берсеневской набережной, 14, строение 5А.