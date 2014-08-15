Когда родился Буцефал: в России отмечают день археолога

Фото: ИТАР-ТАСС

15 августа в России и других странах СНГ отмечается День археолога. Праздник не является официальным, так же как и выбор даты. Сами археологи шутят, что выбрали 15 августа потому, что именно в этот день родился конь Александра Македонского Буцефал.

Москва, несомненно, богатое пространство для археологов, особенно ее центр, хотя с присоединением в 2012 году двух новых округов площадь археологических работ прилично расширилась. Так, с августа 2013 года в Москве, в том числе и на присоединенных территориях были произведены археологические исследования на 73 объектах, а на 13 из них – раскопки. О самых интересных находках прошедшего года рассказывает M24.ru.



Мнение эксперта Каждая, даже самая невзрачная находка при научном анализе дает нам достаточно много информации. В этом году можно выделить находку столовых приборов в технике "фраже" - они очень много рассказали про бытовые особенности XIX века. Также большую ценность представляет надгробная плита, найденная в Черниговском подворье. Для многих специалистов было откровением то, что на ней сохранилась краска. Каждая, даже самая невзрачная находка при научном анализе дает нам достаточно много информации. В этом году можно выделить находку столовых приборов в технике "фраже" - они очень много рассказали про бытовые особенности XIX века. Также большую ценность представляет надгробная плита, найденная в Черниговском подворье. Для многих специалистов было откровением то, что на ней сохранилась краска. Отмечу, что сейчас территория археологических исследований расширяется - появилась Новая Москва. Прежде всего, здесь мы должны определить границы археологических объектов, а уж потом начнем их детально исследовать и проводить раскопки.

Леонид Кондрашев Главный архитектор Москвы



Черниговское подворье

Черниговское подворье расположено в центре Москвы, между улицами Пятницкая и Большая Ордынка. Свое название подворье получило по храму во имя Черниговских чудотворцев – святых мучеников князя Михаила и его боярина Феодора. Именно здесь и обнаружили ценную находку – надгробную плиту XVII века. Плита сохранилась практически полностью, на ее боковых гранях даже удалось прочитать резную надпись: "Лета 7183-го (1675) маия в 12 день преставися раб Божий суконной сотни Андрей Филимонов сын прозвание Малюта Филимонович". Покоившийся здесь Малюта был родоначальником купеческой фамилии Малютиных, и, по мнению специалистов, спонсором строительства храма.

Фото: M24.ru

Надгробие украшено двухцветной росписью – красной и черной. При этом расписаны были не только надпись, но и торец изножья, а также нижние поля боковых граней. По словам археологов, это типичная надгробная плита того времени, но ее уникальность в том, что она дошла до наших дней, практически не изменив свой внешний вид.

Кроме того, в кладке храма обнаружили еще пять надгробий XVII века, а также четырнадцать монет XV-XVII веков, две XVIII века, одна XIX века, книжную застежку, две металлические пуговицы, фрагмент обувной подковки.

Дворцовая кормовая слобода на Поварской

На Поварской улице раскопки проходили на довольно небольшом участке, однако даже на ограниченной территории археологам удалось найти элементы застройки одной из дворцовых кормовых слобод XVI-XVII веков. Археологические находки пополнились коллекцией изразцов, которые датируются XVI-XIX веков, коллекцией монет, красноглиняными игрушками.

Кроме того, здесь нашли предметы быта и ремесла: каменный пестик, топор, подсвечники, пуговицы, отходы косторезного производства, нательные кресты.

Коллекция керамики с Пречистенской набережной

На Пречистенской набережной археологические раскопки проводились в районе владения 43. Здесь были обнаружены исторические слои, датированные XVII-XIX веками, при этом отдельные ямы относятся к XVI-XVII векам. Наибольшую ценность среди находок представляет коллекция керамики, датируемая XV-XVI веками. Также в ходе раскопок нашли медный браслет, костяную шахматную фигуру, керамические игрушки, железные ножи, нательные кресты.

Фото: M24.ru



Столовые предметы в Столовом переулке

Археологические раскопки недалеко от церкви, где венчался Александр Сергеевич Пушкин, в Столовом переулке проводились в 2013 году. Благодаря исследованиям специалистам удалось раскрыть участки шести стен дворового корпуса усадьбы Голицына.

Здесь выявили большое количество бытовых и культовых предметов XVIII-XIX веков. По оценкам самих археологов, наиболее информативными находками стали столовые приборы: чайные и столовые ложки, вилки, рукоятки ножей. Так, на примере этой группы предметов специалисты выявили их намеренную порчу: ложки, включая чайные, сломаны, у вилок отрублены зубцы, а у всех ножей отсутствуют стальные детали.

Наиболее интересная с художественной точки зрения, хотя и наименее многочисленная, – коллекция столовой посуды. Почти все предметы, найденные в Столовом переулке, орнаментированы, а один из сосудов даже украшен чеканным фризом с изображением жанровых сцен. По предварительным данным реставраторов предметы сделаны из медного сплава и посеребрены. Такая технология использовалась в XIX веке и получила свое название по фамилии основателя варшавской фирмы "Фраже", которая изготавливала посуду с покрытием из благородных металлов, нанесенных гальваническим методом.

Рельефные изразцы в Столешниковом переулке

Археологические раскопки, производимые в Столешниковом переулке, позволили собрать значительную коллекцию расписных и рельефных изразцов. Предметы датируются, в основном, XVIII веком.

Фото: M24.ru

Мнение эксперта К сожалению, сейчас мы вынуждены констатировать резкое падение интереса к археологической профессии. Отечественные вузы готовят очень мало археологов, и мы с этим сталкиваемся в повседневной деятельности. Очень сложно найти специалистов, и нас беспокоит воспроизводство профессии. Мы имеем маститых археологов, имеем опытных организаторов археологических работ, а молодежи, которая могла бы профессионально расти, очень мало. Сказывается то, что археология не относится к разряду наиболее оплачиваемых профессий. К сожалению, сейчас мы вынуждены констатировать резкое падение интереса к археологической профессии. Отечественные вузы готовят очень мало археологов, и мы с этим сталкиваемся в повседневной деятельности. Очень сложно найти специалистов, и нас беспокоит воспроизводство профессии. Мы имеем маститых археологов, имеем опытных организаторов археологических работ, а молодежи, которая могла бы профессионально расти, очень мало. Сказывается то, что археология не относится к разряду наиболее оплачиваемых профессий. С другой стороны, есть большое количество молодых людей, которые участвуют в археологических экспедициях. Конечно, это романтика, и молодежь подвержена этим романтическим настроениям. Некоторые из них после таких экспедиций поступают в профессиональные вузы. Кроме того, мы участвуем в консультациях с профессиональными учебными учреждениями для того, чтобы, прежде всего, в Москве открылась подготовка археологических специалистов среднего звена. Ведь большинство исследований археолог проводит не в одиночку. В археологических исследованиях участвуют и архитекторы, и геодезисты, и фотографы. Леонид Кондрашев Главный археолог Москвы



Мария Солтыс