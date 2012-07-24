Москва вошла в пятерку городов с самой дорогой арендой офисов

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Москва заняла пятое место в рейтинге городов с самой дорогой арендой офисных помещений, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.

"В течение 2011 года в Москве запрашиваемые ставки аренды в сегменте класса А Прайм увеличились на 33% (с $900 по итогам 2010 года до $1 200 по итогам 2011 года). В течение I половины 2012 года ставки аренды на офисном рынке были стабильны. До конца года мы не ожидаем их существенного изменения", - заявил директор отдела исследований рынка CBRE в России Валентин Гаврилов.

Согласно рейтингу компании, в первую тройку вошли Гонконг, Лондон и Токио.

"Центральный Деловой район Гонконга, где годовая стоимость аренды недвижимости составляет $248,83 за квадратный фут, лидирует в списке самых дорогих рынков, опережая лондонский Вест-Энд, где средняя стоимость составляет $220,15 /кв. фут. Третье место занимает Токио, за которым следуют район Пекина Цзянгуомен (Центральный Деловой район) и Москва", - говорится в исследовании.

Как отмечают эксперты, столичный офисный рынок уже закончил первую волну восстановления после кризиса 2008 года. Долгосрочные предпосылки для роста цен на рынке есть. Однако они сдерживаются из-за угрозы развития второй волны кризиса в мировой экономике.