Центр является лидером по количеству сдаваемого в аренду жилья

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр Москвы является лидером по объему предложения на рынке аренды жилья. Количество сдаваемых квартир в ЦАО выросло за 10 лет практически вдвое и сейчас составляет 14,7 тысяч.

"Большой объем экспозиции в ЦАО – следствие уникальности этого округа. Собственники понимают, насколько экономически выгодно сдавать такую квартиру, учитывая общий уровень спроса на местное жилье", – говорит руководитель управления аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Галина Киселева.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в ЦАО в среднем составляет 50 тысяч рублей, двухкомнатной – 85 тысяч рублей, а трехкомнатной – 139 тысяч рублей в месяц.

Минимальная же стоимость аренды жилья в центре равняется 30 тысячам, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании "Инком-Недвижимость".

Средняя стоимость найма жилья в Москве составляет 30,5 тысяч рублей в месяц за однокомнатное жилье.