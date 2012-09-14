Рейды по выявлению незаконно сдаваемых квартир начнутся осенью

Фото: ИТАР-ТАСС

Массовые рейды по выявлению незаконно сдаваемых в аренду квартир начнутся в Москве в IV квартале 2012 года.

Рейды будет проводить МВД совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает РБК со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития столицы Максима Решетникова.

"С IV квартала начинаем очень активно действовать. Участковые, старшие по подъездам - все, кто в этом задействован, - начнут сбор информации. После поступления этой информации в налоговые инспекции они начнут работать уже с налогоплательщиками", – сказал Решетников.

Собственники, сдающие квартиры в наем, по закону обязаны платить подоходный налог в размере 13%. Для того чтобы выплатить налог, надо подать налоговую декларацию, при этом налоговая инспекция вправе потребовать подтвердить размер доходов документами.

В столице сдается примерно 100 тысяч квартир, при этом собственники не платят налоги, в итоге городской бюджет теряет ежегодно 5 миллиардов рублей.