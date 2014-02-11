Москва продолжает выселение незаконных арендаторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва продолжает освобождать городские помещения для того, чтобы восстановить на них свое право собственности и возможность получения дохода от аренды этих помещений, информирует пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"В первую очередь, мы исходим из потребностей города. Например, нужен ли в районе тот или иной социальный объект – МФЦ, другие городские структуры или учреждения, а некоторые помещения, которые мы освобождали, владеют отличным функционалом для размещения детского сада. Если же такая потребность отсутствует, объекты выставляются на торги для коммерческого использования", - заявил заместитель руководителя ведомства Максим Гаман.

По его словам, захваченные помещения используют для размещения торговых точек или офисов. Кстати, чаще всего, захваченные помещения в центре столицы используют для создания офиса, а на окраине более востребованы торговые объекты.

В департаменте добавили, что в такие сжатые сроки законная смена владельца или арендатора произойти не может. Для этого необходимо прекратить договорные отношения с бывшим владельцем, затем выставить помещение на торги - на это уходит около полутора месяцев.