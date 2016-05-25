На блошинке в Музее Москвы откроется детский антикварный рынок

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В грядущее воскресенье в Музее Москвы откроется 16-й Городской блошиный рынок. 29 мая около сотни коллекционеров и специализированных магазинов, а также более 300 горожан выставят на продажу дорогие сердцу изделия. На рынке можно будет приобрести раритетные предметы, в том числе советского периода.

На блошином рынке появится возможность не только поискать на развалах редкие вещи и уникальные предметы старины, но также послушать музыку, понаблюдать (или даже принять участие) за танцами 1920-х годов, а также попробовать домашний лимонад на фудкорте. Для желающих переместиться в прошлое будет работать фотоателье "Шипр": там гостям предложат сделать снимки на антикварную камеру.

16-й Городской блошиный рынок посвящен теме городских гуляний, поэтому мероприятие не обойдется без духового оркестра, традиционного для парков и площадей города в праздничные дни.

В 13:00 во дворе Музея Москвы музыкальную программу откроет шагающий оркестр Bubamara Brass Band, а рядом, на танцевальной площадке, состоится выступление и мастер-класс по танцам линди-хоп и свинг Московского Свинг Данс Клуба. Гости блошиного рынка смогут не только послушать музыку, но и научиться популярным в 1920–1930-е годы в Америке и Европе танцам. А на ступеньках кордегардии Фольклорное объединение "Круглый год" исполнит народные, военные и советские песни под аккомпанемент баяна.

Не заскучают на блошинке и маленькие посетители: для них организаторы подготовили настоящий детский рынок, на котором можно будет обмениваться игрушками. Юные участники блошиного рынка смогут продать свои поделки или ненужные игрушки, книги и другие вещи. А дизайнер Венера Казарова в ходе своего мастер-класса покажет, как изготавливать костюмы из фольги, бумаги или пластика.