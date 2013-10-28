Мастер-классы по созданию мультфильмов проведут в парке "Сокольники"

Фото: ИТАР-ТАСС

Мастер-классы по созданию анимации "Мультик своими руками" организуют для детей в парке "Сокольники" в рамках выставки "Электронная Москва". Под руководством мультипликаторов и педагогов ребята узнают о различных анимационных техниках, научатся создавать персонажей, а также освоят науку написания сценариев и монтажа.

Юным мультипликаторам предложат поработать в рамках единой сюжетной темы – создание и развитие городов.

"В ходе мастер-класса дети не только попробуют себя в роли аниматоров. Кроме этого, им будет предложено поучаствовать в обсуждении проблем, с которыми сталкиваются современные мегаполисы: загрязнение атмосферы и воды, перенаселение, пробки и многие другие. Ребята узнают, какие современные технологии помогают решать эти проблемы", - сообщили организаторы.

Мастер-классы пройдут со 2 по 10 ноября. В выходные ребят ждут с 11.00 до 15.00, в будни – с 15.00 до 19.00.