07 ноября 2014, 15:43

Про анимацию: сценарист Nickelodeon и Walt Disney о своей работе

Фото: m24.ru/Сергей Куксин

Сценарист Nickelodeon и Walt Disney Television, обладатель "Эмми" Эрик Шоу проведет мастер-класс в телецентре "Останкино". Известный благодаря "Губке Бобу" профессионал поделится многолетним опытом сочинительства и работы с продюсерами и студиями. С помощью Эрика Шоу вы научитесь придумывать "живых" и запоминающихся персонажей, а также писать увлекательные истории.

Прямую трансляцию интенсива смотрите на online.m24.ru в 14:00.

  • Когда: 9 ноября
  • Кто: Эрик Шоу
  • Что: мастер-класс по сочинению сценариев
  • Кому смотреть: поклонникам "Губки Боба" и неравнодушным к мультипликации

