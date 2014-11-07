Про анимацию: сценарист Nickelodeon и Walt Disney о своей работе

Фото: m24.ru/Сергей Куксин

Сценарист Nickelodeon и Walt Disney Television, обладатель "Эмми" Эрик Шоу проведет мастер-класс в телецентре "Останкино". Известный благодаря "Губке Бобу" профессионал поделится многолетним опытом сочинительства и работы с продюсерами и студиями. С помощью Эрика Шоу вы научитесь придумывать "живых" и запоминающихся персонажей, а также писать увлекательные истории.

Прямую трансляцию интенсива смотрите на online.m24.ru в 14:00.