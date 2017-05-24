Фото: AP/ТАСС/David Azia

Четверо альпинистов погибли на Эвересте, сообщает "Лента.ру". Их тела нашли в палатке у последнего лагеря перед покорением вершины горы.

Альпинистов без признаков жизни обнаружили проводники компании Seven Summit Treks, когда спускали с вершины тело словака Владимира Штрбы, погибшего 21 мая.

Предполагается, что мужчина и женщина, совершавшие восхождение, а также их два проводника-непальца задохнулись из-за нехватки кислорода внутри палатки.

Имена погибших и время их смерти не удалось установить. Известно лишь то, что они совершали восхождение в рамках экспедиции новой трекинговой компании, однако перестали выходить на связь 21 мая.