Фото: AP/ТАСС/David Azia
Четверо альпинистов погибли на Эвересте, сообщает "Лента.ру". Их тела нашли в палатке у последнего лагеря перед покорением вершины горы.
Альпинистов без признаков жизни обнаружили проводники компании Seven Summit Treks, когда спускали с вершины тело словака Владимира Штрбы, погибшего 21 мая.
Предполагается, что мужчина и женщина, совершавшие восхождение, а также их два проводника-непальца задохнулись из-за нехватки кислорода внутри палатки.
Имена погибших и время их смерти не удалось установить. Известно лишь то, что они совершали восхождение в рамках экспедиции новой трекинговой компании, однако перестали выходить на связь 21 мая.